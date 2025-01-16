تأجيل محاكمة طالبين بتهمة قتل صديقهم بامبابة

قررت محكمة الجيزة تأجيل محاكمة طالبين بتهمة قتل صديقهم بعد ربطه بحبل، ثم تعديا عليه بالضرب على سبيل المزاح داخل محل فراشة بمنطقة إمبابة، لجلسة 23 يناير الجاري

والبداية كانت عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغًا بالعثور على جثة طالب داخل مخزن بإمبابة، وكشفت التحريات أن المجنى عليه لقي مصرعه على يد اثنين من أصدقائه أثناء لهوهم وتصوير مشهد تمثيلي.

وبالانتقال إلى مكان البلاغ، تبين وجود جثمان الشاب مصابًا بجرح فى الرأس نتيجة دخول قطع خشبية بها ، حيث أظهرت التحقيقات أن المتهمين قيدوا المجنى عليه على كرسي، وأثناء محاولته فك نفسه، سقط وأصيب إصابة أودت بحياته.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لمحاكمتهم.