أمسيات لـ بيرم التونسي ويحيى حقي.. الثقافة تحتفل بذكرى روادها الراحلين

يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي إحتفاليتين بمناسبة ذكرى علمين كبيرين، حيث ينظم بيت الشعر العربي (مركز إبداع الست وسيلة) خلف الجامع الأزهر، أمسية جديدة من أمسيات صالون الشاعر الكبير "أحمد عبد المعطي حجازي" الشهري، والذي تأتي حلقة هذا الشهر منه تحت عنوان "بيرم التونسي.. فنان الشعب"، وذلك يوم الأحد الموافق 19 يناير، في تمام الساعة السادسة مساءً، يأتي ذلك في إطار إهتمام وزارة الثقافة المصرية بذكرى رموزها الراحلين.

ويشارك في الصالون نخبة من الأسماء البارزة في المشهد الثقافي، من بينهم المستشار محمود بيرم التونسي (نجل الشاعر الكبير)، والشاعر والناقد محمد بهجت، والدكتور خالد أبو الليل أستاذ الأدب الشعبي، كما تتضمن الأمسية فقرة فنية مميزة تقدمها الفنانة ريم حمدي، لتجمع الفعالية بين جمال الكلمة وعذوبة اللحن، وتدير الصالون الإعلامية رشا عبد الرحمن.

وفي هذا السياق، صرّح الشاعر سامح محجوب، مدير بيت الشعر العربي، أن بيرم التونسي لم يكن مجرد شاعر، بل كان صوت الشعب ونبضه، وشكّل إرثه الأدبي علامة فارقة في تاريخ الأدب الشعبي، مضيفا أن الصالون يهدف إلى تسليط الضوء على الرموز الثقافية التي أثرت في وجدان الأمة.

في الوقت ذاته، يقيم مركز إبداع بيت السحيمي، بشارع المعز، وفي إطار الاحتفال بذكرى ميلاد الكاتب الكبير يحيى حقي، فعالية مميزة بعنوان "يحيى حقي في صالون ذاكرة الوطن"..

يشارك في الفعالية كل من الإعلامية نهى يحيى حقي (نجلة الاديب الكبير)، والدكتور خيري دومة، أستاذ الأدب العربي الحديث بكلية الآداب جامعة القاهرة، ويدير الحوار الكاتب الصحفي والناقد محمد الشافعي.

تتضمن الفعالية مناقشات ثرية حول حياة وأعمال يحيى حقي، أحد أبرز رموز الأدب العربي الحديث، ودوره الرائد في تشكيل المشهد الثقافي المصري والعربي.

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة "صالون ذاكرة الوطن"، التي تُعقد شهريًا في بيت السحيمي لإحياء ذكرى الشخصيات التي أثرت في الفكر والثقافة المصرية، يعقب الأمسية حفل فني تقدمه فرقة النيل للآلات الشعبية، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، لتقديم لوحات فنية من التراث المصري الأصيل.