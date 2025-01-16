وكيل تعليم الفيوم يتفقد امتحانات النقل بالمدارس في يومها الأخير

تابع الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، سير الامتحانات من غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، وذلك في اليوم الأخير من امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، التي شملت جميع المراحل الدراسية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي.

وجه الدكتور قبيصي رسالة شكر وتقدير إلى جميع رؤساء لجان امتحانات النقل على انضباطهم والالتزام التام بالقواعد والتعليمات الخاصة بالامتحانات، مما ساهم في نجاح سير العملية الامتحانية في جميع المدارس.

وأشاد وكيل الوزارة بجهود جميع المشاركين في أعمال الامتحانات، من معلمين وموجهين وملاحظين ومصححين، مؤكدًا على دورهم الكبير في ضمان نجاح الامتحانات وتوفير بيئة امتحانية ملائمة للطلاب، مؤكدًا أن مديرية التربية والتعليم بالفيوم تعمل جاهدة على توفير بيئة تعليمية جيدة ومنضبطة لجميع الطلاب، لضمان سير الامتحانات في شفافية وعدالة.

كما شدد الدكتور قبيصي على أهمية الحفاظ على الانضباط والشفافية في جميع لجان الامتحانات، مع ضمان تطبيق كافة الإجراءات التي تساهم في سير العملية الامتحانية بشكل سليم، مما ينعكس إيجابًا على تحصيل الطلاب.

وفي ختام تصريحاته، قدم الدكتور قبيصي أطيب الأمنيات بالتوفيق والنجاح لجميع طلاب وطالبات محافظة الفيوم، متمنيًا لهم مستقبلًا مشرقًا في حياتهم التعليمية.