محافظ الفيوم: تنفيذ 1201 مشروعاً بالمرحلة الأولى لـ«حياة كريمة» بإطسا ويوسف الصديق

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن تنفيذ عدد 1201 مشروعاً، ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى"حياة كريمة"، بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، وذلك بتكلفة إجمالية 19 مليار و742 مليون جنيه، بهدف الارتقاء بالبنية التحتية الأساسية لشبكات المرافق بتلك القرى، بما يسهم فى تقديم الحلول الجذرية للمشكلات المزمنة التى عانى منها المواطنون لفترات طويلة.

وأوضح "الأنصاري" أنه تم نهو عدد 873 مشروعاً من إجمالي مشروعات "حياة كريمة"، بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، وتم تسليم أغلبها وتأثيثها، ودخلت الخدمة بكامل طاقتها، وجارى تنفيذ المشروعات المتبقية بإجمالي 328 مشروعاً، تبعاً للجداول الزمنية المقررة، موضحاً أن المشروعات تشمل: المجمعات الخدمية الحكومية، بإجمالي 20 مجمعاً، بتكلفة 326 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ بلغت 100%، منها عدد 12 مشروعاً بقرى إطسا، بتكلفة 182 مليون جنيه، وعدد 8 مشروعات بقرى مركز يوسف الصديق، بتكلفة 144 مليون جنيه، والمجمعات الزراعية، بإجمالي 20 مجمعاً، بتكلفة 221 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 100%، منها عدد 12 مجمعاً بقرى إطسا، بتكلفة 123 مليون جنيه، وعدد 8 مجمعات بقرى مركز يوسف الصديق، بتكلفة 98 مليون جنيه، ودخلت أغلب تلك المشروعات الخدمة بالفعل.

فيما يشمل قطاع الصرف الصحي "محطات وشبكات" ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، عدد 224 مشروعاً، بتكلفة 7 مليار و500 مليون جنيه، ، منها عدد 159 مشروعاً بقرى مركز إطسا، بتكلفة 4 مليار و290 مليون جنيه، تم نهو 36 مشروعاً منها، وعدد 65 مشروعاً بقرى مركز يوسف الصديق، بتكلفة 3 مليار و210 مليون جنيه، تم نهو عدد 49 مشروعاً منها، وجارى العمل بباقي مشروعات الصرف الصحي بقرى المركزين، كمال يشمل قطاع مياه الشرب "محطات وشبكات"، عدد 131 مشروعاً، بتكلفة إجمالية مليار و319 مليون جنيه، منها عدد 88 مشروعاً بقرى مركز إطسا، بتكلفة مليار و7 مليون جنيه، تم نهو عدد 85 مشروعاً منها، وجارى العمل بباقي المشروعات، وفى قرى مركز يوسف الصديق عدد 43 مشروعاً، بتكلفة 312 مليون جنيه، تم نهوها جميعاً ويتبقى بعض الملاحظات على الأعمال الإنشائية يجري العمل على تلافيها.

ولفت المحافظ، إلى أن قطاع الصحة يشمل عدد 63 مشروعاً، بتكلفة إجمالية مليار و613 مليون جنيه، منها عدد 35 مشروعاً بقرى إطسا، بتكلفة مليار و118 مليون جنيه، تم نهو أعمال عدد 6 مشروعات منها، وعدد 28 مشروعاً بقرى مركز يوسف الصديق، بتكلفة 495 مليون جنيه، تم نهو عدد 13 مشروعاً منها، وجاري العمل على قدم وساق، لإنهاء المشروعات المتبقية بقطاع الصحة بمركزي إطسا ويوسف الصديق، تبعاً للجداول الزمنية المقررة، كما تم نهو أعمال عدد 19 نقطة إسعاف بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، بتكلفة إجمالية 126 مليون جنيه، منها عدد 9 نقاط إسعاف بقرى إطسا، بتكلفة 64 مليون جنيه، وعدد 10 نقاط إسعاف بقرى مركز يوسف الصديق، بتكلفة إجمالية 62 مليون جنيه، وفي قطاع الأبنية التعليمية، تم تنفيذ ونهو عدد 155 مشروعاً، بتكلفة إجمالية 320 مليون جنيه، منها عدد 95 مشروعاً بقرى مركز إطسا، بتكلفة إجمالية 220 مليون جنيه، وعدد 60 مشروعاً بقرى مركز يوسف الصديق، بتكلفة 100 مليون جنيه.

وفي قطاع الكهرباء "موزعات وشبكات"، يجري تنفيذ عدد 126 مشروعاً، بتكلفة 5 مليار و10 مليون جنيه، منها عدد 90 مشروعاً بقرى مركز إطسا، بتكلفة إجمالية 3 مليار جنيه، تم نهو عدد 72 مشروعاً منها، وعدد 36 مشروعاً بقرى مركز يوسف الصديق، بتكلفة 2 مليار و10 مليون جنيه، تم نهو عدد 29 مشروعاً منها، وجاري العمل بباقي مشروعات الكهرباء بقرى المركزين، تبعاً للجداول الزمنية المقررة، فيما يشمل قطاع الغاز الطبيعي، عدد 42 مشروعاً، بتكلفة إجمالية 692 مليون جنيه، منها عدد 27 مشروعاً بقرى مركز إطسا، بتكلفة إجمالية 481 مليون جنيه، تم نهو عدد 18 مشروعاً منها، وعدد 36 مشروعاً بقرى مركز يوسف الصديق، بتكلفة إجمالية 211 مليون جنيه، تم نهو عدد 8 مشروعات منها، وجارى تنفيذ باقي مشروعات الغاز الطبيعي بقرى المركزين تبعاً للجداول الزمنية، لتقديم الخدمات الملائمة للمواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم.

وأشار الأنصاري، أنه في قطاع الشباب والرياضة، تم نهو أعمال عدد 68 مشروعاً، بتكلفة إجمالية 320 مليون جنيه، منها عدد 48 مشروعاً بقرى مركز إطسا، بتكلفة 208 مليون جنيه، وعدد 20 مشروعاً بقرى مركز يوسف الصديق، بتكلفة 112 مليون جنيه، وفى قطاع الطرق "الداخلية والخارجية"، يجري العمل بعدد 71 مشروعاً، بتكلفة إجمالية مليار و108 مليون جنيه، منها عدد 49 مشروعاً بقرى مركز إطسا، بتكلفة إجمالية 796 مليون جنيه، وعدد 22 مشروعاً بقرى مركز يوسف الصديق، بتكلفة 312 مليون جنيه، وجاري العمل على الانتهاء من أعمال الطرق بقرى المركزين، وفقاً لأعمال المرافق التي تم الانتهاء منها بالطرق المستهدفة.

وفي قطاع الموارد المائية والري (أعمال كباري وتبطين المجاري المائية "الترع والمساقى")، يجري تنفيذ عدد 77 مشروعاً، بتكلفة إجمالية 280 مليون جنيه، منها عدد 49 مشروعاً بقرى مركز إطسا، بتكلفة 178 مليون جنيه، تم نهو عدد 47 مشروعاً منها، وجارى العمل على قدم وساق لإنهاء أعمال المشروعين الباقيين، وعدد 28 مشروعاً بقرى مركز يوسف الصديق، بتكلفة إجمالية 102 مليون جنيه، وتم نهوها جميعاً.

ويتبقى بعض الملاحظات على الأعمال الإنشائية بها يجري العمل على تلافيها، وفي قطاع الاتصالات وأبراج المحمول والبريد، يجري تنفيذ عدد 163 مشروعاً، بتكلفة 576 مليون جنيه، منها عدد 109 مشروعاً بقرى مركز إطسا، بتكلفة 460 مليون جنيه، تم نهو عدد 92 مشروعاً منها، وجاري العمل بالباقي، وعدد 54 مشروعاً بقرى مركز يوسف الصديق، بتكلفة إجمالية 116 مليون جنيه، تم نهو عدد 48 مشروعاً منها، وجاري العمل على نهو المشروعات المتبقية بالقطاع.

وأضاف المحافظ، أنه فيما يتعلق بقطاع أبنية التنمية المحلية "الأسواق والمواقف ونقاط الإطفاء"، تم تنفيذ عدد 6 مشروعات، بتكلفة 30 مليون جنيه، بواقع عدد 3 مشروعات بقرى مركز إطسا، بتكلفة 16 مليون جنيه، وعدد 3 مشروعات بقرى مركز يوسف الصديق، بتكلفة 14 مليون جنيه، ودخلت تلك المشروعات حيز الخدمة بالفعل، وفى قطاع أبنية التضامن الاجتماعي، يجري تنفيذ عدد 8 مشروعات، بتكلفة إجمالية 192 مليون جنيه، بواقع عدد 5 مشروعات بقرى إطسا، بتكلفة 75 مليون جنيه، تم نهو عدد 3 مشروعات منها، وجاري تنفيذ المشروعات المتبقية.

كما يجري العمل بعدد 3 مشروعات للتضامن الاجتماعي بقرى يوسف الصديق، بتكلفة 54 مليون جنيه، وتم نهو أعمال عدد 8 مشروعات لنقاط الشرطة، بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، بتكلفة إجمالية 109 مليون جنيه، منها عدد 5 نقاط شرطة بقرى مركز إطسا، بتكلفة 91 مليون جنيه، وعدد 3 نقاط شرطة بقرى مركز يوسف الصديق بتكلفة 18 مليون جنيه، وقد دخلت جميع نقاط الشرطة حيز الخدمة بالفعل.

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