القنصلية المصرية في إسطنبول تنهي إجراءات شحن جثمان شاب توفي في تركيا

أعربت أسرة الشاب المصري أمجد زكي يونان، الذي لقي مصرعه في حادث مأساوي بمنطقة ممات عكيف في إسطنبول، عن شكرها وتقديرها للقنصلية المصرية في إسطنبول على استجابتها السريعة ومتابعتها الحثيثة لإنهاء إجراءات شحن الجثمان إلى مصر.

وأعلنت القنصلية المصرية أنها قامت بالتنسيق مع السلطات التركية المعنية وأتمت كافة الترتيبات اللازمة، حيث من المقرر أن يتم شحن الجثمان اليوم الأربعاء، الموافق 16 يناير 2025، على متن الرحلة رقم MS736 التابعة لمصر للطيران، والتي ستقلع من مطار إسطنبول في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت تركيا، متجهة إلى مطار القاهرة الدولي.

وكان الشاب أمجد، الذي ينحدر من مركز سمالوط بمحافظة المنيا، قد توفي إثر حادث مأساوي أثناء محاولته الفرار من موقع اشتباكات بمنطقة ممات عكيف، وهو ما أثار حالة من الحزن بين الجالية المصرية في تركيا وأهالي قريته في مصر.

وأكدت القنصلية المصرية أن ما تم إنجازه يأتي في إطار حرصها الدائم على دعم ومساندة المواطنين المصريين بالخارج وتقديم كل ما يلزم في مثل هذه الظروف الإنسانية الصعبة.

وقدمت أسرة الشاب خالص شكرها للقنصلية المصرية في إسطنبول ووزارة الخارجية المصرية على الجهود المبذولة لإنهاء الإجراءات في أسرع وقت ممكن، مما يعكس صورة إيجابية عن دور القنصليات المصرية في الخارج.