ads
الخميس 16 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تضاؤل فرص مشاركة عمر كمال في مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس

عمر كمال عبدالواحد
عمر كمال عبدالواحد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصبحت فرص عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي صعبة في اللحاق بلقاء الأهلي وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع أورلاندو بايرتس يوم السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويواصل عمر كمال عبدالواحد البرنامج العلاجي والتأهيلي للتعافي من الإصابة التي تعرض في الركبة مؤخرا بعدما أثبتت الأشعة إصابة عمر كمال عبد الواحد بجزع في الرباط الخارجي للركبة ويغيب لمدة تقترب من 15 يومًا منذ تعرضه للإصابة.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام أورلاندو بيراتس

مباراة الأهلى وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى تقام فى السادسة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويحمل الأهلي لقب آخر نسختين من البطولة، عندما تُوج بهما على حساب الوداد المغربي والترجي التونسي تواليا، وهو صاحب الرقم القياسي بـ12 لقبا.

القناة الناقلة لمباريات الأهلي فى دورى أبطال إفريقيا

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي فى دورى أبطال إفريقيا 2025 بدءًا من دور المجموعات من خلال قنوات "بى إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

دوري أبطال أفريقيا الأهلي مع أورلاندو بايرتس عمر كمال عبد الواحد اصابة عمر كمال عبد الواحد الرباط الخارجي للركبة مباراة الأهلى وأورلاندو بيراتس