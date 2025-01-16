تضاؤل فرص مشاركة عمر كمال في مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس

أصبحت فرص عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي صعبة في اللحاق بلقاء الأهلي وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع أورلاندو بايرتس يوم السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويواصل عمر كمال عبدالواحد البرنامج العلاجي والتأهيلي للتعافي من الإصابة التي تعرض في الركبة مؤخرا بعدما أثبتت الأشعة إصابة عمر كمال عبد الواحد بجزع في الرباط الخارجي للركبة ويغيب لمدة تقترب من 15 يومًا منذ تعرضه للإصابة.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام أورلاندو بيراتس

مباراة الأهلى وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى تقام فى السادسة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويحمل الأهلي لقب آخر نسختين من البطولة، عندما تُوج بهما على حساب الوداد المغربي والترجي التونسي تواليا، وهو صاحب الرقم القياسي بـ12 لقبا.

القناة الناقلة لمباريات الأهلي فى دورى أبطال إفريقيا

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي فى دورى أبطال إفريقيا 2025 بدءًا من دور المجموعات من خلال قنوات "بى إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.