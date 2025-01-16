تقديم 8 ملايين خدمة طبية بالمنشآت الصحية بسوهاج خلال عام 2024

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 8 ملايين و 127 ألفا و 799 خدمة طبية من خلال مستشفيات ومراكز الرعاية الاولية في محافظة سوهاج خلال عام 2024، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرالصحة والسكان، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

وأشارالدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الى تقديم 3 ملايين و 125 ألفا و920 خدمة طبية بمستشفيات المحافظة بأقسام "الإستقبال والطوارئ ، الداخلي ، الرعايات، العمليات"، كما تم تقديم مليون و 877 ألفا و 385 خدمة طبية من خلال العيادات الخارجية، بالإضافة إلى تفعيل 33 عيادة مسائية بمختلف التخصصات الطبية في 10 مستشفيات هى: (سوهاج العام، طهطا العام، البلينا المركزي، طما المركزي ،جهينه المركزي ،المراغة المركزي ،ساقلته المركزي ،رمد سوهاج ،حميات سوهاج ،حميات طهطا) قدمت 43 ألفا و 386 خدمة طبية للمواطنين.

وأضاف "عبدالغفار" أنه تم إطلاق 104 قوافل طبية مجانية قدمت 94 ألفا و616 خدمة طبية للمواطنين بمختلف التخصصات بهدف الوصول الى الاماكن الأكثر احتياجاً لتقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين، كما تم مُناظرة 433 حالة من خلال خدمات التشخيص "عن بُعد" في مختلف التخصصات الطبية.

ولفت "عبدالغفار" ، إلى تطويرورفع كفاءه المستشفيات لزيادة القوة الإستعابية للخدمات الطبية المقدمة وإستحداث اجهزة وخدمات جديدة، حيث شهدت مستشفى طهطا المركزي تطوير في البنية الاساسية والتجهيزات الداخلية لجميع الاقسام وتوفير أحدث التجهيزات الطبية الحديثة في (الرعايات، الحضانات، الداخلى، الاستقبال، العمليات، العيادات،المعامل، الاشعة، الغسيل الكلوى، العلاج الطبيعى، المناظير، وسكن الاطباء والتمريض)، كما تم تطوير ورفع كفاءه مستشفى جهينه المركزي في كافة الاقسام وإستحداث التجهيزات الطبية المطورة وتجهيز قسم علاج طبيعى متخصص للأطفال.



كما تم تطوير مستشفى سوهاج باقسام (وحدة التصلب المتعدد، وغرف العمليات وتوفير التجهيزات الطبية بها، و قسم العظام ، وجاري الانتهاء من تشغيل وحدة جراحة الاوعية الدموية لتركيب الوصلات الوريدية لمرضي الغسيل الكلوى، وتجهيز وحدة الحروق بأحدث التقنيات الحديثة، وافتتاح وحدة العلاج الطبيعي للاطفال، وتجهيز قسم الحضانات بالاجهزة والمستلزمات الطبية، وتوفير جهاز أشعه مقطعية، وجهاز إيكو، وجهازسونار)، كما تم شهدت مستشفى البلينا المركزي تطوير (قسم الغسيل الكلوى وإضافة 2 ماكينة غسيل كلوي بجانب تطوير قسم الحضانات وتوفير 2 محضن، كما تم افتتاح وتشغيل وحدة القسطرة القلبية وإجراء 165 حالة.

ونوه عبدالغفار، الى إستحداث عيادتين في تخصصات (الشبكية ، الجولكوما) بمستشفى رمد طها، كما شهدت مستشفى المراغة المركزي تطوير ورفع كفاءه بوحدة الرعايه المتوسطة وإعادة تشغيلها، حيث تم أفتتاح وحدة العلاج الطبيعى للأطفال بأحدث التجهيزات بمستشفى حميات طهطا، بالإضافة إلى إفتتاح عيادتين في تخصصات (الشبكية ، الجولكوما) بمستشفى رمد سوهاج، بجانب تجهيز وحدة كاملة بأفضل التجهيزات الطبية الحديثة للقلب والصدر بمستشفى طهطا العام، كما شهدت مستشفى سقتله المركزي ( توفير التجهيزات الطبية لغرف العمليات، وتطوير ورفع كفاءه قسم الحضانات، وتوفير بعض المستلزمات لرفع كفاءه بنك الدم ، وتوفير جهاز أشعة مقطعية ، جهاز أشعة عادية ) .

كما تم زيادة القوة الإستعابية للرعايات والحضانات بمستشفيات المحافظة، حيث تم توفير 15 سرير رعاية مركزة تم توزيعهم ( 6 اسره بمستشفى جهينه المركزي، 6 اسره مستشفى الهلال، 3 اسره بمستشفى المراغة المركزي )، بالإضافة إلى ورفع كفاءه وزيادة القوة الإستعابية للحضانات وتوفير 9 حضانات تم توزيعهم ( 4 حضانات بمركز شطورة المتميز بطهطا، 5 حضانات بمستشفي البلينا المركزي ببرديس).

ومن جانبه أشار الدكتورعمرو دويدار وكيل وزارة الصحة محافظة سوهاج، إلى ان مراكز ووحدات الرعاية الاولية، قدمت 5 مليون و 1879 خدمة طبية شملت ( الاستقبال ، وخدمات المبادرات الرئاسية ، المعامل، الاسنان، تطعيمات ) بجانب تقديم 927 ألف و 550 خدمة طبية بالعيادات الخارجية، وتقديم خدمات تنظيم الاسرة لـ 888 ألف و 443 سيدة، حيث تم تطوير 58 وحدة صحية ضمن مشروع حياة كريمة، وجاري تطوير 77 وحدة صحية لتقديم أفضل الخدمات الطبية في كافة مدن المحافظة، بالإضافة إلى تحويل المركز المتميز لخدمات الام والطفل بشطورة الى مركز خدمات علاجية، لتقديم كافة الخدمات بمختلف التخصصات الطبية.

وفى اطارالاهتمام بالتعليم الطبي المستمر ورفع كفاءه الكوادر البشرية لمتابعة أحدث التقنيات العلمية الحديثة، وتطوير أداء العاملين الفنينن والإداريين، لرفع مؤشرات الاداء وتقديم أفضل رعاية طبية متميزة، اشار "دويدار"، الى مشاركة 9182 متدرب في 244 برنامجاً تدريبياً في مختلف المجالات العلمية والفنية والإدارية، لتطوير ورفع كفاءه العاملين بالقطاع الصحى.

وتابع "دويدار"، ان فرق المراقبة على المنشأت الطبية الغيرحكومية بشكل دوري لمتابعة تقديم الخدمات الطبية للمواطنين خلال المنشأت الخاصة، حيث قامت بالمرور على 2816 منشاة طبية خاصة، وإصدار 209 قرارات غلق للمنشآت غير المطابقة للاشتراطات الصحية، بجانب المتابعة الدورية لفرق الرقابة على الاغذية للتأكد من سلامة السلع الغذائية، وإعدام السلع الغيرمطابقة للمعايير الصحية وغير صالحة للاستخدام الادمي.