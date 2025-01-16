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الخميس 16 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

باكستان ترحب بوقف إطلاق النار في فلسطين وتؤكد دعمها لحل الدولتين

رئيس وزراء باكستان
رئيس وزراء باكستان
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أعرب رئيس وزراء باكستان شهباز شريف عن ترحيب شعب باكستان بالإعلان عن وقف إطلاق النار الذي طال انتظاره في فلسطين، مثمنًا الجهود المستمرة التي بذلتها مصر، قطر، المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وغيرها من الشركاء الدوليين للتوصل إلى هذا الاتفاق المهم.

وأكد شهباز شريف، الحاجة الملحة لإيصال المساعدات الإنسانية فورًا إلى غزة والمناطق الأخرى التي دمرتها الحرب، مشددًا على أهمية الالتزام التام باتفاق وقف إطلاق النار، سواء من حيث النص أو الروح.

كما أعرب عن تضامن باكستان الكامل مع الشعب الفلسطيني، مستذكرًا تضحيات عشرات الآلاف من الأبرياء الذين فقدوا أرواحهم جراء الفظائع الإسرائيلية على مدار العقود الماضية.

وجدد رئيس الوزراء دعوة باكستان إلى حل الدولتين وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مشددًا على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

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