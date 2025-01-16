بسبب حرائق كاليفورنيا.. تأجيل إعلان ترشيحات الأوسكار

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة تأجيل إعلان ترشيحات جوائز الأوسكار ليوم الخميس المقبل 23 يناير، بعد أن كان مقررًا إعلانها يوم الجمعة 17 يناير، وتم تأجيلها إلى يوم الأحد 19 من ذات الشهر، وسط الدمار المستمر الناجم عن حرائق الغابات التي اجتاحت ولاية كاليفورنيا.

وقال الرئيس التنفيذي للأكاديمية بيل كرامر ورئيسة الأكاديمية جانيت يانج في بيان "لقد دمرنا جميعًا تأثير الحرائق والخسائر الفادحة التي عانى منها الكثيرون في مجتمعنا، كانت الأكاديمية دائمًا قوة موحدة داخل صناعة الأفلام، ونحن ملتزمون بالوقوف معًا في مواجهة الصعوبات".

وأضاف البيان: "نظرًا للحرائق التي لا تزال نشطة في منطقة لوس أنجلوس، نشعر أنه من الضروري تمديد فترة التصويت لدينا ونقل تاريخ إعلان ترشيحاتنا للسماح بوقت إضافي لأعضائنا".

كما أعلنت الأكاديمية، التي قدمت تبرعًا بقيمة 750 ألف دولار لصندوق السينما والتلفزيون لدعم المتضررين من الحرائق، أن حفل غداء المرشحين المقرر في 10 فبراير لن يقام بعد الآن، وسيتم إعادة جدولة حفل توزيع جوائز الأوسكار العلمية والتقنية المقرر في 18 فبراير إلى موعد لاحق، ولا يزال حفل توزيع جوائز الأوسكار نفسه مقررًا يوم الأحد 2 مارس، على الرغم من بعض الدعوات لتأجيله.