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الخميس 16 يناير 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

بلقاء تعريفي.. قصور الثقافة تواصل الاحتفاء باليوم العالمي للغة برايل

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
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 نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، لقاء بعنوان "إسهامات التكنولوجيا المساعدة.. أجهزة وبرمجيات برايل الإلكترونية" وذلك بفرع إحدي الجمعيات الخيرية بالجيزة.

استهلت الدكتورة فاطمة الزهراء محمد، فعاليات اللقاء بتقديم نبذة مختصرة عن لغة برايل، موضحة أهميتها في تعليم القراءة والكتابة للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر.

كما تناولت تفصيليا سلبيات تلك اللغة، وكيف ساهمت التكنولوجيا في تطويرها، الأمر الذي ساعد في ظهور أجهزة برايل الإلكترونية التي تتيح للمستخدمين إدخال البيانات وقراءتها بطريقة أكثر مرونة ودقة.

واختتم اللقاء بحديث عن طابعات برايل المستخدمة لتقديم صور ونصوص بارزة بجودة عالية، مع توزيع نماذج لصور على الحضور.

أقيم اللقاء من خلال الإدارة العامة للتمكين الثقافي برئاسة د. هبة كمال، التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة د. مسعود شومان، يأتي ذلك في سياق أنشطة مكثفة تقدمها هيئة قصور الثقافة على مدار الشهر الحالي، احتفاءً باليوم العالمي للغة برايل.

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