رئيس حي وسط الإسكندرية يتفقد سوق اليوم الواحد للمزارعين

أجرى الدكتور مصطفى العرابي، رئيس حي وسط، جولة تفقدية داخل السوق المقام بجوار سينما أمير في محطة الرمل، اليوم الخميس، في إطار المتابعة الأسبوعية لسوق اليوم الواحد بحي وسط، والذي يهدف إلى التأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.

حرص العرابي على متابعة كافة الباكيات والاستماع إلى آراء ومقترحات مرتادي السوق، والتعرف على مدى رضاهم عن أسعار وجودة السلع المقدمة.

كما تحدث مع مدير المشروع عن العمل على مد فترة السوق ليوم إضافي، ليكون يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، وهو جارٍ العمل على تنفيذه.

وأعرب العديد من المواطنين عن رغبتهم في مد السوق ليوم إضافي، وأكد أن هذه الرغبة هي بالفعل من توجيهات المحافظ، وسيتم تنفيذها في أقرب وقت.

وشهد السوق اليوم إقبالًا كبيرًا من المواطنين على شراء الخضروات الطازجة، اللحوم، الدواجن، والسلع الأساسية، وشدد العرابي على ضرورة عرض قائمة الأسعار في واجهة كل باكية.

يُذكر أن سوق اليوم الواحد بحي وسط يُقام كل يوم خميس من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، وذلك بالتعاون بين محافظة الإسكندرية والغرفة التجارية، في إطار حرص المحافظة على تقليل حلقات التداول الوسيطة بين التجار والمستهلكين، وإتاحة السلع من البائع مباشرة إلى المستهلك بأسعار مخفضة، وذلك للسيطرة على الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وجاري المتابعة.