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الخميس 16 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ الجيزة: تدعيم مطلع الطريق الدائري بالمنصورية بالأسوار الخرسانية حفاظًا على سلامة المواطنين

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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تواصل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مع اللواء مهندس طارق عبد الجواد رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري وذلك لتنسيق الجهود وتركيب أسوار بديلة حفاظاً على السلامة العامة للمواطنين من قائدي المركبات لما يمثله ذلك من خطورة علي المترددين علي الطريق . 
واشار محافظ الجيزة، إلي أنه جارٍ تنفيذ أعمال التدعيم الخرساني لجانبي مطلع الطريق الدائري من طريق المنصورية وإجراء الصيانات اللازمة لمسار المطلع بالإضافة إلى مراجعة حالة أحد القطاعات الأخرى بالطريق الدائري نطاق مدينة كرداسة وتدعيمها بالحواجز الخرسانية حفاظاً على سلامة المواطنين .

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