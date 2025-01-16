هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تحتفي بإنجازات اللواء ممدوح الباز

نظمت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، حفل تكريم اللواء ممدوح الباز - مساعد رئيس مجلس الإدارة للحوكمة ومكافحة الفساد، وذلك في إطار تقدير الكفاءات الوطنية التي ساهمت في دفع مسيرة التقدم والتميز.

وجاء ذلك تقديرًا لجهوده البارزة وإنجازاته التي حققت نقلة نوعية في مسيرة الهيئة، بالإضافة إلى دوره الريادي في تأهيل مختلف التخصصات والكوادر البشرية على مدار خدمته الجليلة، حيث كان مثالا للقدوة والحكمة والتفاني والعطاء.

وأعرب الدكتور محمد دويدار - رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في كلمته خلال الحفل عن تقديره للجهود التي بذلها اللواء ممدوح الباز والتي أسهمت في تحقيق الشفافية وتعزيز كفاءة العمل الإداري؛ ما انعكس إيجابًا على أداء الهيئة ومكانتها الوطنية.

كما أشاد عدد من قيادات الهيئة والعاملين بها بالدور الفعال الذي قام به اللواء ممدوح الباز، حيث شكّل نموذجًا يُحتذى به في العمل، معربين عن امتنانهم لدوره الكبير في غرس قيم الالتزام والنزاهة في مختلف الإدارات ومع مختلف المستويات الوظيفية.

من جانبه، عبّر اللواء ممدوح الباز عن شكره وامتنانه لهذا التكريم، مؤكدًا أن النجاحات التي تحققت جاءت بفضل التعاون المشترك بين جميع أفراد الهيئة والعمل بروح الفريق لتحقيق الأهداف الوطنية.

وتتقدم هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بخالص الشكر والتقدير اللواء ممدوح الباز على جهوده المخلصة، مع التأكيد على أن إنجازاته ستظل مصدر إلهام للأجيال القادمة لتحقيق المزيد من النجاحات.

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