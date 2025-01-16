قوافل ومسرح متنقل.. قصور الثقافة تنظم برنامجًا للتوعية بقرى حياة كريمة بالبحيرة

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، السبت 25 يناير الحالي، قافلة ثقافية ومسرح متنقل، بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، في سياق برامج التوعية والعدالة الثقافية للقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

تنفذ فعاليات القافلة الثقافية بمدرسة كامل أبو عريضة الإعدادية، بقرية الحلاوجة، لمدة ثلاثة أيام، ويتضمن اليوم الأول مجموعة من الورش الفنية تدريب نخبة من الفنانين التشكيليين ومنها: تعليم فن الريزن، الكروشيه، الأوريجامي، الطباعة بالاسنتسل، بالإضافة إلى ورشة خرز وإكسسوارات، وأخرى لعمل منتجات بخامات معاد تدويرها.

كما يشهد اليوم فقرة اكتشاف مواهب، مسرح عرائس، وعرض فني لفريق التحدي لذوي الهمم التابع لقصر ثقافة مصطفى كامل.

وفي اليوم الثاني، تستمر فعاليات ورش تعليم الكروشيه، و الإكسسوارات، بجانب تنفيذ ورشة لتعليم أساسيات الرسم، وتصميم عرائس من القماش، يعقبها تنفيذ ورشة حكي وفقرة رسم على الوجه، وعرض فني لفريق كورال أطفال قصر كفر الدوار.

فيما يشهد اليوم الثالث استمرار الورش الفنية، بالإضافة إلى عرض فني لفرقة البحيرة للموسيقى العربية.

فعاليات القوافل الثقافية بمحافظة البحيرة تنفذها هيئة قصور الثقافة، بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة البحيرة، برئاسة محمد البسيوني، من خلال قصر ثقافة أبو المطامير، وبالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، ثم تنتقل القافلة لقرية أخرى استمرارا لبرنامج التوعية التثقيفية.