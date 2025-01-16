ads
الخميس 16 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

شيفرون تتطلع لتوسعة محفظة أعمالها فى مصر والاستحواذ على مناطق امتياز جديدة

الوزير مع مدير شيفرون
الوزير مع مدير شيفرون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية كريستيان سفيندسين المدير الإقليمى لشركة شيفرون فى مصر والوفد المرافق حيث تم بحث أنشطة الشركة فى مصر وخططها خلال الفترة المقبلة فى ظل رغبة قوية من الشركة لتوسعة محفظة أعمالها فى مصر والاستحواذ على مناطق امتياز جديدة فى المزايدة التى تم طرحها مؤخراً للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما.

وخلال اللقاء أكد بدوى أن قطاع البترول يكثف حالياً أنشطة البحث والاستكشاف عن البترول والغاز فى مختلف مناطق العمل البترولى بهدف تحقيق اكتشافات جديدة تضيف للاحتياطيات الموجودة بالفعل وزيادة الانتاج مما يقلل الفاتورة الاستيرادية ويساهم فى مواجهة التناقص الطبيعى للآبار، مشيراً إلى الدعم الكامل من القيادة السياسية والحكومة والبرلمان لشركاء قطاع البترول الأجانب لتأدية أعمالهم وتذليل التحديات والاسراع بالإجراءات مما يحقق مستهدفات كافة الأطراف.


وأضاف الوزير، أن مصر تمتلك فرص استثمارية واعدة فى مجال البترول والغاز فى ظل توفر البيانات الجيولوجية الوافية والامكانات والخبرات المطلوبة لتنفيذ المشروعات الضخمة، مشدداً على أهمية الإسراع بتنمية الاكتشافات المتحققة ووضعها على خريطة الانتاج فى أقرب وقت ممكن.
ومن جانبه أكد مدير شيفرون فى مصر أن الشركة تولى أهمية كبيرة للشراكة الاستراتيجية مع مصر وملتزمة بأنشطتها حيث تعتبر قطاع البترول المصرى قطاع واعد وملئ بالفرص الاستثمارية الجاذبة، مشيراً إلى أن الشركة تقوم حالياً بتقييم عدة مناطق مطروحة فى المزايدة الجديدة التى تم طرحها مؤخراً لتحديد أفضل الفرص التى تتناسب مع منظومة عمل الشركة. 

 

وأضاف أن الشركة تقوم أيضاً حالياً بوضع برنامج عمل متكامل لأنشطتها فى مصر بمستهدفات محددة وتتطلع للمشاركة فى مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة إيجبس 2025 فى نسخته القادمة والذى يعد فرصة كبيرة للتباحث والتعاون البناء بين كافة أطراف الصناعة.
وشهد اللقاء بحث آخر مستجدات الشراكة بين مصر وقبرص والعمل نحو توريد الغاز المنتج فى الحقول القبرصية لمصر بهدف تسييله بمصانع الإسالة المصرية وإعادة تصديره أو استغلاله فى صناعات القيمة المضافة وتلبية احتياجات السوق المحلى المصرى.
حضر اللقاء المهندس إيهاب رجائى وكيل أول الوزارة للإنتاج والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف.

اكتشافات جديدة الفاتورة الاستيرادية المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية شركة شيفرون فاتورة الاستيراد