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الخميس 16 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المشدد 3 سنوات لعاطل في هتك عرض طفل بعين شمس

ارشيفية
ارشيفية
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قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بتهمة هتك عرض طفل بالقوة، بدائرة قسم شرطة عين شمس بالسجن المشدد 3 سنوات.
وكان قسم شرطة عين شمس تلقى بلاغًا من أسرة طفل تتهم عاطل بخطف نجلهم وهتك عرضه، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم.
وبمواجهة المتهم اعترف بهتك عرض طفل بالقوة وتحت تهديد سلاح أبيض، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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