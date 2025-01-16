أول تعليق من أكرم توفيق على فيديو الأزمة مع جماهير الأهلي

علق أكرم توفيق، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أزمة مقطع فيديو الذي انتشر له عقب مباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري الممتاز.

وظهر أكرم توفيق في فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي مع أحد الأشخاص، الذي وجه رسالة للاعب بإن جمهور الأهلي سيغضب منه إذا تمسك بالرحيل عن النادي وعدم تجديد عقده، ليرد أكرم توفيق قائلا "مايزعل" في إشارة إلى تجاهل اللاعب غضب جماهير الأهلي.

وكشف أكرم توفيق عن حقيقة الفيديو بعدما نشر عبر حسابه بموقع "إنستجرام رسالة قال فيها: توضيح بسيط للفيديو المنتشر على السوشيال ميديا.. أنا عمري ما أقول على الجمهور اللي وقف في ظهري وصنع اسمي، كلمة وحشة ولا أقدر في يوم أعادي الجمهور لأنه صاحب الفضل بعد ربنا في وجود اسم أكرم توفيق وبالنسبة للشخص اللي ظهر معايا ردي كان عليه بسؤال، هتزعل؟.. والله على ما أقول شهيد.

موقف أكرم توفيق من التجديد للأهلي

تحدث الإعلامي أحمد شوبير مقدم برنامج “حارس الأهلي” على قناة النادي الأهلي عن مستجدات التفاوض مع لاعب النادي الأهلي أكرم توفيق لتجديد عقده مع النادي.

وقال أحمد شوبير: تواصلت مع أكرم توفيق عن طريق وسيط وأكد لي أنه لم يوقع مع الشمال القطري ورغبته الأولى النادي الأهلي وتواصلت مع وكيل أعماله نادر شوقي وأكد لي أن رغبته الأهلي والخلاف مادي ولكن ليس بعيد.

وأضاف شوبير: الأهلي تفاوض مع أكرم توفيق للتجديد 5 سنوات ولكن رفض وطلب التجديد لمدة 3 سنوات فقط وفي النهاية النادي وافق على طلبه وعرض عليه في الموسم الأول 13 مليون جنيه، وفي السنة الثانية 14 مليون وفي السنة الثالثة 15 مليون جنيه ولكن اللاعب رفض عرض النادي الأهلي في المفاوضات المادية وطلب التجديد لمدة ثلاث سنوات ويحصل في الموسم الواحد على 20 مليون جنيه بعد تلقيه عرض من الشمال القطري مقابل مليون دولار في السنة.