الخارجية الروسية: نتوقع أن يؤدي تنفيذ اتفاق غزة إلى تهيئة لتحقيق الاستقرار المستدام

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن موسكو تتطلع إلى أن يساعد التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس في تهيئة الظروف لحل القضية الفلسطينية.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في إحاطة صحفية، أن روسيا تتطلع إلى أن "يساهم إبرام هذا الاتفاق في تهيئة الظروف اللازمة لإقامة عملية تسوية سياسية شاملة للقضية الفلسطينية على أساس قانوني دولي معترف به عالميا".

وأضافت زاخاروفا، "نتوقع أن يساهم تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الآن في تحقيق الاستقرار المستدام للوضع في غزة، وسيخلق الظروف لعودة جميع النازحين، وبدء العمل على إعادة إعمار ما دمر خلال العمليات العسكرية".