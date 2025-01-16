ثقافة الغربية تُكرم اللواء أشرف الجندي لجهوده

أهدت مديرية الثقافة بالمحافظة اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، درعًا تذكاريًا بمناسبة انعقاد ملتقى المحبة الأول الذي نظمه نادي الأدب بقصر ثقافة طنطا برئاسة الشاعر البيومي محمد عوض مؤخرًا في المركز الثقافي تحت رعاية الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك تقديرًا لجهوده في دعم الحركة الثقافية والأدبية في محافظة الغربية.

وقام وائل شاهين مدير عام فرع الثقافة بالغربية، يرافقه الكاتب الصحفي محمد عوف عضو مجلس إدارة نادي الأدب، بإهداء محافظ الغربية، درع التكريم تقديرًا لجهوده في دعم الحركة الثقافية.

من جانبه أعرب اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، عن سعادته بهذا التكريم مؤكدًا حرصه الدائم على متابعة الأنشطة الثقافية والأدبية والفنية المتنوعة، لا سيما وأن المحافظة تذخر بالعديد من الأدباء والكتاب والمفكرين الذين أثروا الحركة الثقافية على مستوى الجمهورية.

يذكر أن نادي الأدب بقصر ثقافة طنطا التابع لفرع ثقافة الغربية نظم احتفالية كبرى، بالمركز الثقافي بالمدينة بعنوان (ملتقى المحبة الأول) دورة الأديب الكبير مصطفى صادق الرافعي، في ختام أنشطة نادي الأدب لعام 2024، تحت رعاية الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وبحضور الدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية، والشيخ عبد اللطيف طلحة رئيس المنطقة الأزهرية بالغربية، ووائل شاهين مدير فرع ثقافة الغربية، والشيخ عبد المهيمن السيد وكيل مديرية الأوقاف نائبًا عن وكيل الوزارة، والقس منسي ناجي، راعي الكنيسة الإنجيلية الأولى بطنطا، والقس جرجس جورج راعي كنيسة مستشفى الأمريكان، وهاني الديب نائبًا عن المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، وعدد كبير من الأدباء والشعراء والمثقفين والإعلاميين وسبق الاحتفالية زيارات لعدة أماكن تضمنت زيارة أطفال مركز الأورام، والكنيسة الإنجيلية الأولى بطنطا، والمسجد الأحمدي وتم غرس شجرة زيتون في الكنيسة والمسجد رمزًا للسلام والمحبة.