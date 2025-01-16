نهاد أبو القمصان ضيفة أولى حلقات بودكاست المجلس القومي للمرأة

أطلق المجلس القومى للمرأة، أولى حلقات البودكاست من داخل استوديو المجلس تحت عنوان "الكلام على ايه".

واستضافت أولى حلقات بودكاست المجلس القومى للمرأة، نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، تناولت الحديث عن معايير النجاح في الحياة العملية والأسرية، وأرست خلالها مجموعة من الرسائل الهامة لتحقيق النجاح فى الحياة الأسرية والعلاقة بين الرجل والمرأة والحياة الزوجية واستشهدت بتجارب من حياتها العملية والشخصية.

حيث أكدت نهاد أبو القمصان في رسائلها من خلال البودكاست، على أن"الحياة من غير خناقات "ماسخة" وسخيفة، وأن الجواز مش تحدي ولا إنجاز، الجواز ونس ودفا للقلب، شراكة في العمر والحياة".

وتابعت، "النجاح الحقيقي اللي يحسسك بالسعادة والأمان والتميز"، مؤكدةً أن مفتاح النجاح الأول لأى علاقة إن الطرفين مايهينوش بعض.

وفي حديثها عن معيار النجاح أكدت "أبو القمصان" أن النجاح معيار واسع ونسبي ومبني على رؤية الشخص لنفسه وفكرة النجاح بشكل عام إنك تعملى حاجة مبسوطة بيها وسعيدة وتشعرى فيها بالإنجاز، مثلا لما بعمل أكله حلوة أو احقق إنجاز في قضية معينة"، وتابعت في رسالتها لأى سيدة: أعملي اللي يحققلك السعادة والإنجاز ويحسسك إنك متميزة.

وعن الزواج وشريك الحياة، قالت: الجواز للست والراجل مرحلة في الحياة لا يمكن اعتبارها إنجازا ولكنها مرحلة من مراحل الحياة، والجواز من المراحل المهمة فى الحياة وتطور مهم للرجاله والستات.

وأضافت، الجواز حاجه ليها علاقة بالونس ودفء القلب ولغة مشتركة بين الأتنين، واستشهدت بتجربة مع أحد أساتذتها: كان حد من أساتذتي الكبار اتجوز بسببي بعد ما عدى سن الستين قلتله وبعدين مين اللي هيجي يخبط عليك، قلتله اتجوز عيش حياتك، النهارده عنده 82 سنة وبنته في ثانية ثانوي.

وتابعت، بستغرب أما بشوف بنات تقول أنا مش محتاجه راجل ولما أشوف رجالة بتقول أنا مستقل بذاتي ومش محتاج ست في حياتي، الناس عندها مفاهيم ملخبطة وستات بتقول لنفسها يا إما اشتغل يا ابقى ست بيت.

وعن تجربتها في الجواز، قالت: مع الجواز مكنتش بجهز بيتي عشان الناس تقول إننا شطار، وأي اتنين مهما كانت إمكانياتهم تخطيطهم وميزانيتهم أقل كتير من اللي عايزينه، كنا بنخطط حياتنا على ظروفنا احنا، ومهما كنا عارفين بعض بيكون فى اختلاف في العادات والحياة استمرت لأن عمرنا ما غلطنا في بعض.

وأضافت، مفتاح النجاح الثاني إنك وأنتي بتختارى راجل تتجوزيه مش تبقي بتدوري على عريس ولكن تبقى بتدوري على شريك.

وقالت، البنات اللي بتبص للعربية والساعة والشقة مبتحترمش نفسها، ولو أنتى شايفه إنك هتنجحي وتعتمدي على نفسك وتحققي اللي انتي عاوزه مش هتستني حد يجبلك العربية والخاتم والشنطة، ولو أنتي معندكيش ثقة في نفسك ولازم تشعلقي في قفا راجل يجبلك اللي أنتي عاوزاه هتدوري على راجل يعملك كل دا.

وعن تجربتها فى اختيار شريك الحياة. قالت: بمقاييس الشقة والعربية حافظ جوزي مكنش هيبقى رقم واحد واحنا كنا وش السعد على بعض وكنا أصحاب، كنت بدور على حد صاحبي حد يفهمني ولو هو راجل دماغه صغيرة كان لازم يطفش من أول يوم لأني قلتله إني مبحبش الضغط وإني شغلي مهم عندي.

يذكر أنه في إطار جهود المجلس القومي للمرأة المستمرة لنشر الوعي بقضايا المرأة والأسرة المصرية، وحرصًا منه على تطوير أساليب وصوله إلى الجمهور، والوصول الى شريحة كبيرة من متابعي منصات التواصل الاجتماعي وخاصة الشباب، يطلق المجلس القومي للمرأة أول بودكاست يناقش قضايا المرأة والأسرة المصرية بعنوان "الكلام على ايه".

وتم تصوير حلقات البودكاست باستوديو المجلس القومي للمرأة ويعد باكورة الأعمال الإعلامية له، ويتضمن الموسم الأول من البودكاست ثمان حلقات تقدمها الاعلامية سارة قناوي، تناقش قضايا متنوعة منها أن العمر مجرد رقم وتأثير مواقع التواصل الاجتماعي على المراهقين وتحديات العام الأول في الزواج وغيرها من القضايا العامة التي يقدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين، وسوف يتم عرضه على جميع منصات التواصل الاجتماعي الرسمية للمجلس، وقد أطلق المجلس اليوم برومو للتنويه عن البودكاست، وسوف تذاع حلقاته بدءًا من الأسبوع القادم.

تجدر الإشارة الى أن استوديو المجلس القومي للمرأة هو استوديو تلفزيوني متخصص فى إنتاج مواد إعلامية توثق جهود المجلس وأنشطته وتناقش قضايا المرأة والأسرة المصرية، وقد شهد إطلاق مواد اعلامية متنوعة خلال الانتخابات الرئاسية 2024.