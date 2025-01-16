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الخميس 16 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

بريطانيا والصين ترحبان باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر
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قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الخميس، إن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس "مرحب به للغاية"، مشيرا إلى أنه سيكون "ارتياحا كبيرا للرهائن وعائلاتهم" إلى جانب "العديد من الفلسطينيين الذين عانوا بشدة،" بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وأضاف ستارمر، متحدثا للصحفيين خلال زيارته للعاصمة الأوكرانية كييف، أن الطريق إلى سلام دائم في غزة "يجب أن يكون حل الدولتين."

بينما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، إن بكين ترحب باتفاق وقف إطلاق النار وتأمل أن يتم "تنفيذه بشكل فعال حتى يمكن تحقيق وقف شامل ودائم لإطلاق النار في غزة."

وأضاف أن الصين ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية لغزة وبذل "جهود إيجابية" لإعادة الإعمار بعد الحرب.

وتابع: "نأمل أن تتخذ الأطراف المعنية وقف إطلاق النار في غزة فرصة لتعزيز تخفيف حدة التوترات المحلية. الصين مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي لبذل جهود حثيثة لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط."

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