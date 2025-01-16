مسؤول إسرائيلي: قبول اتفاق غزة لن يصبح رسميًّا إلا بموافقة المجلس الأمني والحكومة

أعلنت وكالة الأنباء العالمية "رويترز" عن مسؤول إسرائيلي، اليوم الخميس، قوله، إن قبول اتفاق وقف إطلاق النار لن يصبح رسميا إلا بموافقة المجلس الأمني والحكومة عليه، حيث من المقرر التصويت عليه اليوم.

ومن المتوقع أن يحظى الاتفاق بالموافقة على الرغم من معارضة بعض المتشددين في الحكومة الائتلافية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ومع احتفال المواطنين بالاتفاق في غزة وإسرائيل، قال سكان والدفاع المدني الفلسطيني، إن الجيش الإسرائيلي صعد هجماته بعد الإعلان.

وأفاد مسعفون بأن القصف الإسرائيلي العنيف، خاصة في مدينة غزة، أسفر عن مقتل 32 شخصًا في وقت متأخر من يوم الأربعاء.

وقال السكان، إن الضربات استمرت في وقت مبكر اليوم الخميس ودمرت منازل في رفح والنصيرات، وكذلك في شمال غزة.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي بعد، ولم ترد تقارير عن هجمات لحماس على إسرائيل بعد إعلان وقف إطلاق النار.