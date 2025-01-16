الحبس عامين لتشكيل عصابي بتهمة سرقة الهواتف المحمولة بالشرابية

قضت محكمة جنح الشرابية، الحبس عامين لتشكيل عصابي بتهمة سرقة الهواتف بمنطقة الشرابية .



ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ضبط تشكيل عصابي مكون من عاطلين "لهما معلومات جنائية" تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات هواتف المحمول من المواطنين بأسلوب "المغافلة"بدائرة قسم شرطة الشرابية.



وضبط بحوزة المتهمين 4 هواتف محمولة مجهولة المصدر، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب وأن المضبوطات بحوزتهما من متحصلات وقائع السرقة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.