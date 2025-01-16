جيش الاحتلال: إصابة 10 جنود بانفجار ذخيرة في قاعدة تدريب بالنقب

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إصابة 10 جنود بانفجار ذخيرة في قاعدة تدريب في النقب، وفقا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

وقال جيش الاحتلال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن 3 جنود إسرائيليين أصيبوا بجروح متوسطة، فيما أصيب 7 جنود آخرين بجروح طفيفة.

وأشار إلى نقل المصابين لتلقي العلاج في المستشفى وإبلاغ ذويهم، قائلًا إن «التحقيق جارٍ في الحادث».

وأمس الأربعاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 3 جنود، اثنان منهم بحالة خطيرة، جراء تفجير عبوة ناسفة بمركبة عسكرية قرب جنين، شمال الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم قوات الاحتلال الإسرائيلية للإعلام العربي إنه "خلال ساعات الليلة الماضية انفجرت عبوة ناسفة ضد مركبة عسكرية خلال نشاط عمليات لقوات الأمن في منطقة قباطية قرب جنين".

وأضاف: “أصيب في الحادث جنديان اثنان من جيش الاحتلال بجروح خطيرة بينما أصيب جندي آخر بجروح طفيفة، وقد تم نقل المصابين لتلقي العلاج في المستشفى”.