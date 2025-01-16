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الخميس 16 يناير 2025
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة 3 متهمين للجنايات لترويج الإستروكس وحيازة أسلحة نارية بمدينة نصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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قررت نيابة مدينة نصر، إحالة 3 متهمين لمحكمة الجنايات، بترويج الإستروكس والأسلحة البيضاء في مدينة نصر.

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول منشور مدعوم بمقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام مجموعة من الأشخاص بترويج المواد المخدرة والأسلحة البيضاء بمنطقة الحي السابع بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة.

وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط 3 عاطلين"لاثنين منهم معلومات جنائية" حال وجودهم بأحد شوارع الحي السابع بمدينة نصر، وبحوزتهم (كمية من مخدر الإستروكس)، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اتخاذ الإجراءات القانونية أجهزة الأمن إحالة 3 متهمين اسلحة نارية أستروكس