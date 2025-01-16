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الخميس 16 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

لوفتهانزا: تعليق الرحلات الجوية إلى بيروت حتى 28 فبراير

طائرة تابعة لشركة
طائرة تابعة لشركة لوفتهانزا الألمانية
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أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية، اليوم الخميس، استئناف رحلاتها الجوية من وإلى تل أبيب اعتبارًا من الأول من فبراير، وذلك عقب إعلان الوسطاء عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة حماس.

وفي الوقت نفسه، سيظل تعليق رحلات الشركة من وإلى طهران قائمًا حتى 14 فبراير، كما لن تُسيّر لوفتهانزا رحلات إلى بيروت حتى نهاية يوم 28 فبراير، وفقًا لوكالة "رويترز".

يُذكر أن لوفتهانزا، التي تُعد أكبر مجموعة للنقل الجوي في أوروبا، كانت قد أعلنت في ديسمبر الماضي تمديد تعليق رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى نهاية يناير الجاري.

 وفي بيان سابق، ذكرت الشركة: "جميع الخطوط الجوية التابعة لمجموعة لوفتهانزا ستستمر في تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 31 يناير 2025".

شركة لوفتهانزا الألمانية تل أبيب اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة إسرائيل وحركة حماس