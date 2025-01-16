أقوال الشهود في مصرع عامل إثر سقوطه من سقالة بالسلام

استمعت نيابة السلام، الي اقوال الشهود في مصرع عامل إثر سقوطه من أعلى سقالة أثناء عمله في عقار تحت الإنشاء.

وقال الشهود إن العامل اثناء عمله في المحارة اعلي عقار تحت الانشاء اختل توازنه وسقط الي اسفل ، مضيفين انهم هرولوا إليه لانقاذه ولكنه قد فارق الحياة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد مصرع عامل سقط من أعلى سقالة أثناء عمله بعقار تحت الإنشاء بمنطقة السلام وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، يرتدي كامل ملابسه.



وبالفحص تبين إصابة الشاب بكسور في أنحاء متفرقة من الجسم، كما تبين إصابته بنزيف في الرأس والصدر، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.