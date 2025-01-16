النائب العام ونقيب المحامين يفتتحان الدورة التدريبية لأعضاء النقابات الفرعية

افتتح النائب العام المستشار محمد شوقي، وعبد الحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أمس الأربعاء، بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة، فعاليات الدورة التدريبية للسادة المحامين أعضاء النقابات الفرعية، والمقرر انعقادها بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، وذلك بحضور لفيف من قادة النيابة العامة ونخبة من المحامين.

وخلال كلمته الافتتاحية؛ أعرب النائب العام، عن ترحيبه بالحضور الكريم، مشيرًا إلى أن تلك الدورة تأتي في إطار تعزيز أوجه التعاون المثمر بين النيابة العامة ونقابة المحامين.

كما تهدف إلى تنمية المهارات القانونية وزيادة المعرفة بكافة الحقوق والضمانات التي يقررها الدستور والقانون للمتقاضين.

وأكد النائب العام، على حرص النيابة العامة على تقديم كافة أوجه الدعم لجموع السادة المحامين، إيمانًا منها بقدسية مهنة المحاماة التي تعتبر حصنًا منيعًا لحماية الحقوق والحريات.

وفي كلمته، وجه نقيب المحامين الشكر والتقدير للنائب العام على حفاوة الاستقبال، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون بين النيابة العامة ونقابة المحامين، وتبادل الفعاليات والخبرات من خلال المؤتمرات المشتركة والدورات التدريبية، مع العمل على ترسيخ القيم السلوكية والمهنية المُثلى، وحل المشكلات التي تواجه أطراف منظومة العدالة.

وعبر نقيب المحامين، عن عظيم امتنانه لهذه الدعوة الكريمة التي تلقاها من معالي المستشار الجليل النائب العام لحضور افتتاح فعاليات الملتقى ، موجهًا الشكر لسيادته على هذه الدعوة الكريمة .

وأكد أن هذا الملتقى يهدف إلى إعادة بناء علاقات متوازنة بين النيابة العامة والمحاماة ، تقوم على الاحترام المتبادل وسيادة القانون.

وأشار عبد الحليم علام إلى أن أهمية هذا الملتقى أنه ينعقد اليوم في سياق تحولات كبرى قانونية ودستورية لمنظومة العدالة، التي تتأثر بغير شك بما تمر به مصر والعالم من تحديات، وتحولات اجتماعية واقتصادية، تتطلب منا جميعًا التحلي بالكثير من الصبر والحكمة، وتغليب المصلحة العامة.

وتابع: «وإذا كانت النيابة العامة – ومثلها في ذلك نقابة المحامين ــ قد قطعت أشواطًا مهمة في التطوير، والتحديث، والرقمنة وغيرهما، فلا قيمة لأي تطوير بغير تطوير الإنسان، فالعنصر البشري هو جوهر منظومة العدالة أيًا كان موقعه، في القضاء، أوالنيابة، أو المحاماة».

وواصل: «من هنا تتجلى قيمة هذا الملتقى الذي نتطلع من خلاله إلى مد جسور التعاون بين النيابة العامة ومؤسساتها، وبين نقابة المحامين، وتبادل الفعاليات والخبرات، من خلال المؤتمرات المشتركة، والملتقيات القانونية، والدورات التدريبية، ومراكز التدريب والأبحاث والدراسات القانونية بالتعاون بين النيابة العامة، ونقابة المحامين، مع العمل من خلالها على ترسيخ القيم السلوكية والمهنية المثلى وتذليل العقبات، وحل المشكلات التى تواجه أطراف منظومة العدالة، في ظل سيادة الدستور والقانون».

واختتم نقيب المحامين كلمته، بتقديم خالص الشكر والتقدير لمعالى المستشار الجليل النائب العام، وأعضاء مكتبه الفنى على استضافة هذا الملتقى، فى سابقة تعد الأولى من نوعها، راجيًا من الله أن تكلل أعماله بالنجاح.