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الخميس 16 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 17 ألف بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة حيث تم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1149 شاحنة و75 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 534 شاحنة و55 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 13000 طن بضائع، 615 شاحنة و20 سيارة. 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهي سينا، أمل وFLORA، بينما تغادر السفينة Alcudia Express، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة Alcudia Express، وغادرت أربع سفن وهي أمل، بوسيدون اكسبريس، سينا وRUI SU PANG، كما تم تداول 3600 طن بضائع و435 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفن الأربع وهي عمان، بريدج، آور وآيلة، كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة ENGI قادمة من السعودية، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2190 راكبا بموانيها.

ORA إكسبريس السعودي السفينة بضائع عامة بوسيدون حركة الصادر حركة الصادرات حركة الواردات