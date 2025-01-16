طلب إحاطة للحكومة بشأن سوء خدمات شركة مصر للطيران

تقدمت النائبة شيرين عليش عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني بشأن سوء الحالة التي وصلت إليها شركة مصر للطيران وسوء الخدمات الأرضية والجوية التي تقدمها في مختلف المطارات.

وقالت عليش خلال طلب الإحاطة: رصدنا العديد من الشكاوي من عدد كبير من الركاب تحدث بشكل يومي، بشأن مستوى الخدمات للمسافرين وذويهم وبشأن التأخر في مواعيد الطائرات في الرحلات الداخلية بالأربع ساعات وأكثر وذلك في مطارات مختلفة أبرزهم مطارات شرم الشيخ والغردقة وهذه مطارات سياحية هامة ولا يجوز ذلك ويجب الالتزام بكافة المواعيد.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن هناك شكاوى بشأن تأخر في خروج الأمتعة بالساعة وأكثر المتعلقة بالمسافرين وذلك في مطار القاهرة، بجانب سوء حالة الطائرات من حيث النظافة الداخلية وسوء في الوجبات المقدمة على الرحلات الجوية المختلفة، وكذلك شكاوى عديدة أيضا بشأن الخدمة المقدمة من مختلف المضيفات على متن الطائرة.

وأكدت النائبة شيرين عليش ضرورة أن يتم الارتقاء بمنظومة الطيران المدني والحفاظ على مكانتها وصورتها الحضارية وأن تقدم أفضل جودة في الخدمة، وتضاهي المستويات العالمية وخاصة أن هناك دول مجابهة عربية وإفريقية حققت مكاسب هائلة وتقدم خدمات أفضل عكس ما يحدث من شركتنا الوطنية من حيث الخدمات وغيره.

وطالبت النائبة، بإحالة طلب الإحاطة لمناقشته بلجنة السياحة والطيران بحضور المسئولين عن هذا الأمر واتخاذ ما يلزم من قرارات فعالة.