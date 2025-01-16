طلب إحاطة لوزيرة التضامن بشأن مطالبات تأمينات إضافية بأثر رجعي على العمالة التطوعية

تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب إحاطة لوزيرة التضامن ورئيس هيئة التأمينات الاجتماعية بشأن إضافة مطالبات تأمينات اجتماعية إضافية بأثر رجعي من سنوات ماضية وحالية من الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن على العمالة التطوعية والنبطشيات وخدمات المبيت والعطلات الرسمية نظرا لحماية بنات وبنين المؤسسات.

وأشارت “متى” في بيان صحفي لها إلى أن كل هذه الأماكن قائمة علي التبرعات، ويتم خصم التأمينات من الموظفين الدائمين فقط، حتى يأتي دورهم بالمعاشات، وخلاف الموظفين يوجد متبرعات بوقتهم للأطفال يتم منحهم ثمن الموصلات، كجزء لمساعدتهم على ضيق ذات اليد وغلاء المعيشة، ويتم منح مبالغ المواصلات طبقا للائحة الموضوعة من المؤسسة.

وتابعت : “علما بأن رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية يقوم بحساب التأمينات على جميع العاملين بناء على المبالغ الموجودة بحسابات المؤسسات الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي”، ويحسب ضمنهم المتبرعات بوقتهم للأطفال والنبطشيات والإجازات والأعياد، مشيرة إلى أنه لا يصح حساب التأمينات على تلك المبالغ لأنها خارج توقيت عملهم.

وطالبت بتحويل طلب الإحاطة إلى لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب لمناقشته، وذلك بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي واللواء جمال عوض، رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية بصفته.