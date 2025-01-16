"سياحة النواب": فلسطين قضية مصر الأولى ووقف النار تتويج لحكمة السيسي

قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن قرار وقف إطلاق النار في غزة تتويج لملحمة وطنية خاضتها مصر بقيادة حكيمها وقائدها الرئيس السيسي على كافة المستويات حمايةً لأرواح الأبرياء وإنهاءً لعدوان الاحتلال السافر.

وأوضحت نورا علي، في تصريحات لها، أن هذا القرار التاريخي الصعب لم يكن ليتحقق لولا جهود الوساطة والضغط والدفاع عن القضية وكشف ممارسات الاحتلال المنافية للإنسانية والتي تسببت في سقوط الآلاف من الأبرياء.

وأشارت إلى ضرورة أن يكون هذا القرار بمثابة خطوة أولى نحو إنهاء الاحتلال والتوصل إلى تسوية شاملة للقضية تشكل إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، مؤكدة أن فلسطين تظل قضية مصر الأولى ستظل في وجدان الشعب المصري".



وتابعت النائبة: "ليس من المعقول أن يظل الشعب الفلسطيني تحت وطأة الاحتلال وأن تسلب منه حقوقه المشروعة في سبيل هذا المشروع الاستيطاني الخبيث الذي لا يعرف قيودًا ولا إنسانيةً ولا أعرافًا وقوانين".

وأردفت: "هنيئاً لشعبنا الفلسطيني الشقيق هذا القرار وهنيئاً لهم جزاء تحمل هذه المعاناة شديدة القسوة.. وقريبا نحتفل بفلسطين الحرة بإذن الله".