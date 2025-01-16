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الخميس 16 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضباب وشبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس  غدا الجمعة، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى و الوجه البحري والسواحل الشمالية ودافئ  على جنوب سيناء وجنوب البلاد  وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر  علي اغلب الانحاء و يصل لحد الصقيع على المزروعات في  ووسط سيناء.

كما يشهد غدا الجمعة، شبورة مائية كثيفة صباحا تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

 درجات الحرارة المتوقعة 

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الجمعة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري ،20 للعظمى والصغرى 11 درجة، وعلى السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 11 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 24 للعظمى والصغرى 14 وعلى شمال الصعيد 24 للعظمي والصغرى 9 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 13 درجة.

الارصاد حالة الطقس غدا الجمعة