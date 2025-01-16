ads
الخميس 16 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

استشهاد 43 طفلًا وسيدة بغزة منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار

شهداء قطاع غزة
شهداء قطاع غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الدفاع المدني الفلسطيني، اليوم الخميس، استشهاد 19 طفلا و24 سيدة من مدينة غزة منذ الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل، أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم، سقوط أكثر من 80 شهيدًا منذ الإعلان عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

كما أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة أن 20 فلسطينيًا على الأقل استشهدوا في سلسلة غارات جوية إسرائيلية طالت مواقع عدة في القطاع بعد الإعلان عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجهاز محمود بصل لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ "غارات الاحتلال لم تتوقف رغم إعلان التهدئة، بل إن الاحتلال الإسرائيلي يصعّد عدوانه بحقّ المواطنين في كل مناطق القطاع"؛ ما أسفر عن "سقوط 20 شهيدًا".

الدفاع المدني الفلسطيني استشهاد غزة اتفاق وقف إطلاق النار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة