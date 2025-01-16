وكيل تعليم دمياط يتابع ختام امتحانات النقل

أعلن ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، اليوم الخميس، عن انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بنجاح تام، والتي شملت جميع المراحل الدراسية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي.

وأوضح عمارة، أن آخر المواد الامتحانية لهذا الفصل كانت مادة الجبر للصف الثاني الإعدادي، والفلسفة والمنطق للصف الأول الثانوي، والكيمياء والرياضيات التطبيقية للصف الثاني الثانوي علمي، والجغرافيا للصف الثاني الثانوي أدبي.

وأضاف، أن عدد الطلاب والطالبات الذين أدوا الامتحانات بلغ 260,584 طالبا وطالبة، موزعين على 718 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة، مؤكدا أن سير الامتحانات تمت بانتظام وهدوء، ولم ترد أي شكاوى أو بلاغات تتعلق بأعمال التقييم أو اللجان الامتحانية.

وأشاد وكيل الوزارة بجهود جميع العاملين في العملية التعليمية، من معلمين وموجهين وملاحظين ومصححين، مؤكدًا على دورهم الكبير في نجاح الامتحانات، كما وجه رسالة شكر وتقدير إلى أولياء الأمور على تعاونهم واهتمامهم بمتابعة أبنائهم.

وأكد عمارة أن مديرية التربية والتعليم بدمياط تعمل جاهدة على توفير بيئة تعليمية مناسبة لجميع الطلاب، وضمان سير الامتحانات في شفافية وعدالة، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح في مسيرتهم التعليمية.

كما عقد وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، اجتماعًا موسعًا مع المراقبين الأوائل بلجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، وذلك استعدادًا لانطلاق الامتحانات يوم السبت الموافق 18 يناير 2025.

وخلال الاجتماع شدد وكيل الوزارة على أهمية الالتزام التام بالتعليمات والضوابط المنظمة لعملية الامتحانات، مؤكدًا أن الامتحانات مسؤلية وطنية ومهمة قومية

ووجه المراقبين الأوائل بالتعاون الكامل مع رؤساء اللجان والتأكيد علي استلام مقار اللجان بوقت كاف قبل بدء الامتحانات، وإعلان جدول الامتحان ودليل اللجان في مكان ظاهر، والتأكد من توافر كراسات الإجابات والتجهيزات اللازمة لضمان سير الامتحانات بسلاسة وسلامة.