وزير الإنتاج الحربي يتفقد مصنع "999 الحربي" لتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة

أجرى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، جولة تفقدية مفاجئة داخل شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي)، لمتابعة سير العملية الإنتاجية ومراحل التصنيع على أرض الواقع، في إطار الجولات المستمرة للوزير داخل شركات ووحدات الوزارة.

وخلال الجولة، اطلع الوزير على خطوط الإنتاج التي تلبي احتياجات القوات المسلحة من المعدات العسكرية، مثل الهاونات والقواذف الصاروخية وتجهيزات كباري الاقتحام، إلى جانب المنتجات المدنية التي تصنعها الشركة من فائض الطاقة الإنتاجية، مثل معدات الميكنة الزراعية، معدات الحفاظ على البيئة، تجهيزات عربات النقل، قطع غيار الماكينات العملاقة، وعدادات الكهرباء والمياه الذكية.

كما تفقد الوزير مصنع الجلفنة على الساخن، حيث تابع تركيب البوتقة الجديدة التي تم إدخالها لضمان استعادة الشركة مكانتها الرائدة في هذا المجال.

واستعرض المهندس محمد أحمد العصفوري، رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات، الموقف التنفيذي للمشروعات قيد التنفيذ، معدلات الإنتاج، خطط التسويق، وحجم المبيعات، بالإضافة إلى الإجراءات المخزنية والجرد الدوري للخامات والمنتجات.

وخلال الجولة، شدد وزير الدولة للإنتاج الحربي على أهمية التعاون مع القطاع الخاص المحلي والدولي، والالتزام بمواصفات الجودة العالمية، واستغلال التكنولوجيا الحديثة في التصنيع.

كما أكد أهمية الالتزام بمواعيد تسليم المشروعات، اتباع تعليمات السلامة والصحة المهنية، والحفاظ على نظافة وترتيب مواقع العمل.

وأشار الوزير إلى أن الزيارات تهدف إلى متابعة سير العمل بشكل دقيق، وتكوين رؤية شاملة لتطوير الشركات بما يلائم طبيعة عملها، مشددًا على أن النهوض بالإنتاج لن يتحقق إلا من خلال المتابعة الواقعية لكافة الشركات والوحدات التابعة.