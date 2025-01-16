«حماس» تنفي ادعاءات إسرائيل وتؤكد الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار

نفى القيادي في حركة حماس عزت الرشق، إدعاءات إسرائيل بأن الحركة تراجعت عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل.

وقال القيادي في حماس عزت الرشق: "الحركة ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الوسطاء".

وادعى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن حماس تراجعت عن التفاهمات وخلقت أزمة اللحظة الأخيرة التي تمنع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن.

وزعم مكتب نتنياهو، أن "حماس تتراجع عن التفاهمات الواضحة التي اتفق عليها مع الوسطاء وإسرائيل في محاولة ابتزاز اللحظة الأخيرة".

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: "إسرائيل لن تحدد جلسة للكابينت والحكومة حتى يعلن الوسطاء أن حماس وافقت على كل بنود الاتفاق".