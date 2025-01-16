خبير: القضية الفلسطينية في وجدان الشعب المصري وعقل القيادة السياسية دائما

قال الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن ترحيب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يعتبر ملمح يؤكد مدى اهتمام مصر حكومة وقيادة وشعبا بالقضية الفلسطينية، إذ إنها في وجدان الشعب وعقل القيادة السياسية، موضحًا أن الرئيس السيسي أكد على الإسراع في عملية إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة؛ لتلبية احتياجات الأهالي داخل القطاع.

القيادة السياسية المصرية حريصة على دعم غزة.

وأضاف «البرديسي»، خلال حواره ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ ترحيب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاتفاق يؤكد على حرص القيادة السياسية التي تعمل بشكل فعلي وتنفيذي لإحداث تغيير والوصول إلى نتائج واقعية على الأرض تلبي احتياجات الأشقاء في غزة على مختلف المسارات.

إصرار مصر على نجاح الاتفاق بقوة

وتابع، «منذ اللحظة الأولى للحرب وبعد 7 أكتوبر مباشرة لم تتوان مصر لحظة ولم تتوقف عن هذه المساعي والجهود الدبلوماسية الحثيثة من خلال الاتصالات المكثفة ومباحثات الرئيس السيسي في كل المحافل الدولية، إذ إن الدولة المصرية كانت مصممة ومستميتة على أن تحقق نتائج على الأرض وتسير بقوة في كافة المسارات من خلال السعي نحو نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة واحتواء العراقيل الإسرائيلية التي تختلقها إسرائيل اختلاقا، فضلًا عن مسار الوصول إلى الهدنة».