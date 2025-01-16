رئيس «القومي للمرأة» تستقبل بانوفا المنسقة المقيمة لدى الأمم المتحدة في مصر

استقبلت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، إلينا بانوفا، المنسقة المقيمة لدى الأمم المتحدة في مصر، لتقديم التهنئة لها لتوليها منصب رئيسة المجلس القومي للمرأة، ولمناقشة سبل استمرار التعاون مع الأمم المتحدة في ملف تمكين المرأة.

وعبرت المستشارة أمل عمار، عن خالص سعادتها وتقديرها لهذه الزيارة، مؤكدة فخرها بالإنجازات الكبيرة التى تحققت في ملف تمكين المرأة والشمول المالي والقضاء على العنف ضد المرأة وغيرها من الملفات الهامة من خلال تعاون المجلس القومي للمرأة مع الأمم المتحدة على مدار سنوات، وأكدت على أهمية فتح آفاق جديدة للتعاون وإزالة أي تحديات أمام المشاريع القائمة.

من جانبها عبرت إلينا بانوفا عن خالص تمنياتها لرئيسة المجلس بالتوفيق والنجاح خلال مهام عملها الجديدة، مؤكدة على الدور بالغ الأهمية الذى يقوم به المجلس القومي للمرأة فى ملف تمكين وحماية المرأة، مشيدة بالتعاون المثمر والمتواصل بين الأمم المتحدة والمجلس من خلال عدة مشروعات وبرامج، ومتطلعة نحو المزيد من التعاون خلال الفترة القادمة، مؤكدة على استمرار الشراكة بين الأمم المتحدة والمجلس لتنفيذ كافة أنشطته.