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الخميس 16 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

العاصمة الإدارية الجديدة تستقبل وفودًا رفيعة المستوى من زوجات رؤساء البعثات الدبلوماسية

العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية الجديدة
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استقبلت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وفدًا رفيع المستوى يمثل أعضاء رابطة زوجات الدبلوماسيين في مصر شرفية للسيدة حرم وزير الخارجية والشئون المصرية في الخارج وعضوية عدد من الرؤساء وشخصيات أجنبية معتمدة ممثلون (27) دولة من مختلف دول العالم.

وكان هذا في استقبال المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وعدد من قيادات الشركة حيث تم تحقيق الإنجازات التي تحققت في مشروع العاصمة الإدارية، والدور الرائد للشركة في تنفيذ هذا المشروع العملاق الذي يمثل مستقبل التنمية في مصر كما ستحقق خالد عباس برك الهام الذي يقوم بربط رابطة الأزواج الدبلوماسيين في التعاون بين مصر ودول العالم.

وقد تم خلال الاجتماع عرض فيلم تسجيلي يبرز معالم الوجهة الإدارية ووصلنا إلى الإنجاز الكبير في وقت قياسي، ما يؤكد التزامنا برؤية مصر 2030. واختُمت الزيارة الميدانية عبر الإنترنت لعرض النصب التذكاري ومبنى مجلس النواب الجديد للمركز الثقافي المصري الإسلامي وكل من كاتدرائية ميلاد المسيح ومدينة الفنون.

هذا الحضور نموذج إلى جماهير أعضاء الرابطة عن القرب من أحد أهم الإنجازات العمرانية تأسست في مصر والتي تهتم بالتطور الحضري كما تساهم في علاقات الصداقة والتعاون بين مصر ومختلف دول العالم وترسل رسائل عقود وحداثة إلى العالم.

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وفد رفبع أهمية العاصمة الإدارية الجديدة الدبلوماسيين مصر