أكثر من 80 شهيدًا منذ الإعلان عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، سقوط أكثر من 80 شهيدًا منذ الإعلان عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وفي سياق متصل، أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة أن 20 فلسطينيًا على الأقل استشهدوا في سلسلة غارات جوية إسرائيلية طالت مواقع عدة في القطاع بعد الإعلان عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجهاز محمود بصل لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ "غارات الاحتلال لم تتوقف رغم إعلان التهدئة، بل إن الاحتلال الإسرائيلي يصعّد عدوانه بحقّ المواطنين في كل مناطق القطاع"؛ ما أسفر عن "سقوط 20 شهيدًا".