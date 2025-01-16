وزير الإسكان يتابع تنفيذ مشروعات مدينة المنيا الجديدة وما تم إنجازه خلال 2024

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان والمرافق والطرق والخدمات بمدينة المنيا الجديدة وما تم إنجازه في 2024.

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن مشروعات الإسكان شملت إسناد تنفيذ وطرح العديد من الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وسكن مصر، بجانب طرح وتخصيص أراضٍ سكنية واستثمارية لتلبية الطلب على الأراضي والوحدات، وكذا رفع كفاءة وتنفيذ العديد من مشروعات الطرق والمرافق بعدة مناطق بالمدينة والطرق الرابطة، والخدمات اللازمة للمناطق الجديدة.

وأشار المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، إلى أن قطاع الإسكان يشمل 71 عمارة بها 1074 وحدة سكنية جارٍ تنفيذها ضمن (سكن لكل المصريين – محور منخفضي الدخل) بالحي الرابع بالمدينة، بالإضافة إلى اعتماد المواقع المقرر بها تنفيذ 69 عمارة سكنية بإجمالي 1656 وحدة سكنية ( سكن لكل المصريين – إسكان حر)، وتخصيص 377 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بمنطقة 140 فدانا بالتوسعات الشمالية بالامتداد، وطرح 74 وحدة سكنية بالمشروع.

ولفت رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، إلى أن موقف الأراضي السكنية بالمدينة في 2024 شمل تخصيص 140 قطعة أرض ضمن المرحلة التاسعة للعاملين بالخارج "بيت الوطن"، كما تم تخصيص وطرح 735 قطعة أرض سكنية متوسطة ضمن برنامج "مسكن"، وجارٍ استكمال الفحص لبعض طلبات الحجز المقدمة.

وأضاف أن مشروعات الخدمات شملت طرح 14 محلا تجاريا، وصيدليتين، ووحدة إدارية للبيع بالمزاد العلني، وإسناد أعمال تنفيذ مخبز آلي بالمجاورة الثانية بمنطقة 840 فدانا، وجارٍ استكمال إجراءات طرح ( مدرسة تعليم أساسي – سوق تجارية 8 محال ) بمركز خدمات المرحلتين الخامسة والسادسة إسكان اجتماعي بالحي الرابعة بمنطقة 1360 فدانا.

وأشار المهندس أحمد مصطفى، إلى أنه تم تخصيص 13 قطعة أرض استثمارية سبق طرحها عبر بوابة الاستثمار بالجنيه المصري بأنشطة متنوعة، وذلك بناء على طلبات المستثمرين، بخلاف ما تم تخصيصه عبر بوابة الاستثمار الأجنبي بعدد (34) قطعة، بالإضافة إلى ما تم تخصيصه بنظام مقابل الانتفاع للمرحلة الأولى من الممشى السياحي وبلغ إجمالي ما تم تخصيصه خلال العام 47 قطعة استثمارية.

ونوه رئيس الجهاز، بأن مشروعات المرافق الجاري تنفيذها، شملت توسعات محطة رفع الصرف الرئيسية رقم 1 مع خطي الطرد أقطار (1000 مم – 710 مم )، وخط المياه قطر 800مم لتغذية منطقة 1360 فدانا، والخط الرئيسي للصرف الصحي لمساحة 200 فدان ضمن منطقة الحماية "2500 فدان"، ومرافق منطقة 1360 فدانا، الأحياء الأول والثاني والثالث والرابع، ومحطتي الصرف الصحي رقمي ( 5 – 6 ) بمنطقة الامتداد بمساحة 840 فدانا.

وأوضح أن العمل في قطاع الطرق شمل رفع كفاءة الطريق الجنوبي والحى الرابع، وأعمال تنسيق الموقع وزراعة الممشى السياحي أمام الحيين الثالث والرابع، والمرحلة الثانية لطرق الإسكان الاجتماعى محور العمارات بالامتداد، والطبقة السطحية للطريق الرابط بين طريق الجيش والكتلة العمرانية بالمدينة بطول 4.5 كم، وازدواج طريق المنيا - أسيوط من كمين الصفا وحتى وصلة طريق الجيش، وطرق المرحلة الثانية بالحيين السياحي والمتميز لقطع أراضي المنطقة الأولى وبيت الوطن1، وطرق مرحلة ثانية للمجاورة الرابعة - منطقة الامتداد 840 فدانا، وطرق المرحلة الثانية لمنطقة 140 فدانا بالامتداد والتوسعات الشمالية بالامتداد، ورصف الطرق الداخلية والخارجية منطقة 400 فدان إبني بيتك 3.

وأعلن رئيس جهاز المنيا الجديدة، عن أن مشروعات الكهرباء شملت تنفيذ شبكة كهرباء الحي الثاني بمنطقة 1360 فدانا، وشبكة كهرباء المرحلة الرابعة لـ32 عمارة "سكن لكل المصريين" بمنطقة 1360 فدانا، وأعمال توريد وتركيب 12 خلية داخل موزع التوسعة القائم، وإضافة 4 خلايا بمحطة المحولات الرئيسية، لافتاً إلى أن قطاع الزراعة شمل تنفيذ أعمال تنسيق موقع وزراعة المسطحات الخضراء لعدد 219 عمارة إسكان اجتماعي بمنطقة 140 فدانا بالامتداد شاملة شبكة الري الفرعية، بجانب عمليات الصيانة ورفع كفاءة المسطحات الخضراء بمختلف المناطق بالمدينة.

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