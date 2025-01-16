القبض على 3 طلاب أصابوا فرد أمن بأحد المستشفيات في المقطم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على 3 طلاب أصابوا فرد أمن بأحد المستشفيات بمنطقة المقطم بعد منعه لهم من زيارة صديقهم بغرفة العناية المركزة.

تلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد المستشفيات بدائرة القسم بشكوى داخل المستشفى، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع (فرد أمن بالمستشفى محل البلاغ "مصاب بجرح قطعي")، وقرر بتضرره من (3 طلاب - مقيمين بدائرة القسم لقيامهم بالتعدي عليه بالضرب باستخدام قطعة زجاج، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها بسبب منعهم من دخول قسم الرعاية المركزة بالمستشفى لزيارة أحد أصدقائهم فى غير المواعيد المحددة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.