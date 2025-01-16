حصاد مزرعة أسماك الفرافرة| طرح 25 طنًا بأسعار مخفضة في منافذ الوادي الجديد.. صور

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، حصاد الحوض الثالث بمزرعة أسماك بنك الطعام المصري بقرية الشيخ مرزوق بمركز الفرافرة، ضمن جهود المحافظة لدعم الأمن الغذائي وتوفير المنتجات بأسعار تناسب المواطنين.

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن عملية الحصاد أسفرت عن إنتاجية إجمالية للمزرعة بلغت حوالي 25 طنًا من الأسماك، وجرى طرح الكميات المنتجة بأسعار مخفضة للمواطنين عبر 14 منفذًا تشمل منافذ الوحدات المحلية بالمدينة والقرى، بالإضافة إلى الجمعيات الأهلية التي تساهم في إيصال السلع للمواطنين بأفضل الأسعار.

أضاف المحافظ، أنه جرى تنفيذ فعالية "سوق اليوم الواحد" بقرية النهضة بمركز الفرافرة، وقدم السوق مجموعة متنوعة من السلع والمنتجات الأساسية بأسعار مخفضة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المجتمعي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

أكد المحافظ، أن المحافظة تضع على رأس أولوياتها تنفيذ مشروعات تنموية تخدم المواطن بشكل مباشر، لافتًا إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتجات الغذائية.

وأشاد الزملوط بمساهمة الجمعيات الأهلية ومنافذ الوحدات المحلية في دعم توزيع المنتجات وضمان وصولها بأسعار مناسبة.

وأضاف الزملوط أن "سوق اليوم الواحد" هو أحد الحلول المبتكرة التي يجري تنفيذها دوريًا في مختلف قرى المحافظة، مشيرًا إلى أنه يشكل فرصة للأهالي للحصول على منتجات وسلع متنوعة بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق.

قال الدكتور ياسر محمود، رئيس مركز الفرافرة، إنه تُعتبر مزرعة أسماك بنك الطعام المصري في الفرافرة نموذجًا ناجحًا للتعاون بين القطاعين الحكومي والأهلي، وتسهم هذه المزرعة في تحقيق التكامل بين استغلال الموارد الطبيعية وتحقيق الأمن الغذائي، كما أن توفير الأسماك بأسعار مخفضة يمثل دعمًا اقتصاديًا مباشرًا للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

أكد رئيس مركز الفرافرة، أنه تُعد هذه الجهود امتدادًا لمبادرات أخرى تهدف إلى تحسين جودة الحياة في محافظة الوادي الجديد، بما في ذلك مشروعات التنمية الزراعية واستصلاح الأراضي، التي جعلت من المحافظة وجهة استثمارية واعدة في قطاع الزراعة والصناعات الغذائية.

أعلن المحافظ أن الفترة المقبلة ستشهد توسيع نطاق المبادرات المماثلة لتشمل مزيدًا من القرى والمراكز، مع التركيز على تعزيز الإنتاجية ودعم صغار المنتجين، كما أشار إلى أهمية تعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية لضمان استدامة هذه المشروعات التنموية وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

جدير بالذكر انه تُعد محافظة الوادي الجديد من المحافظات الرائدة في تنفيذ مشروعات الاستزراع السمكي، على الرغم من طبيعتها الصحراوية.

بدأت هذه المشروعات بالاستفادة من برك الصرف الزراعي لتربية الأسماك، حيث أُنشئت مزارع سمكية في مناطق مثل قرية الشركة 55 شمال مركز الخارجة. في عام 2019، أعلن الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، عن خطة للتوسع في مشروعات الثروة السمكية بكافة مناطق المحافظة، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص عمل للشباب.

يُذكر أن الاستزراع السمكي في الوادي الجديد يواجه تحديات تتعلق بالبيئة الصحراوية وندرة المياه، إلا أن استخدام تقنيات حديثة واستغلال الموارد المتاحة بفعالية أسهم في نجاح هذه المشروعات.

حصاد سمك بركة مرزوق في الفرافرة (1)

حصاد سمك بركة مرزوق في الفرافرة (2)

حصاد سمك بركة مرزوق في الفرافرة (3)

حصاد سمك بركة مرزوق في الفرافرة (4)

مبادرة سوق اليوم الواحد في الفرافرة (1)