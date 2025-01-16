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الخميس 16 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس وزراء أستراليا يرحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

رئيس الوزراء الأسترالي
رئيس الوزراء الأسترالي
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رحب رئيس الوزراء الأسترالي "أنتوني ألبانيز"، باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

 

وقال ألبانيز - في بيان أوردته قناة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الخميس - إن هذا الاتفاق يعد خطوة بناءة نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى تعاطفه مع جميع المدنيين الذين قتلوا وتشردوا وتم احتجازهم كرهائن في هذا الصراع، وأيضا العديد من العاملين في المجال الإنساني الذين فقدوا أرواحهم في خدمة الآخرين.

 

جدير بالذكر أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل، وستشمل المرحلة الأولى من الاتفاق تكثيف إدخال المساعدات الإنسانية وتوزيعها الآمن والفعال على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.

 

وبحسب الاتفاق ستطلق حركة حماس في المرحلة الأولى سراح 33 محتجزا إسرائيليا مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية ومراكز الاعتقال.

 

رئيس وزراء أستراليا وقف اطلاق النار في غزة