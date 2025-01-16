كوريا الجنوبية تشيد بجهود مصر في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة

أشادت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية بالجهود الدبلوماسية التي بذلتها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى إتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لافتة إلى أن هذه الجهود لعبت دورا رئيسيا في إنجاح المفاوضات.

وأعربت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، اليوم الخميس عن أملها في إطلاق سراح جميع الرهائن وتحسن الوضع الإنساني في غزة، مع التنفيذ الشامل والسريع للاتفاق.

وأكدت الوزارة أن كوريا الجنوبية، بوصفها عضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ستواصل المشاركة في الجهود الذي يبذلها المجتمع الدولي لاستعادة وتعزيز السلام في منطقة الشرق الأوسط.

جدير بالذكر أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل، وستشمل المرحلة الأولى من الاتفاق تكثيف إدخال المساعدات الإنسانية وتوزيعها الآمن والفعال على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.

وبحسب الاتفاق ستطلق حركة حماس في المرحلة الأولى سراح 33 محتجزا إسرائيليا مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية ومراكز الاعتقال.