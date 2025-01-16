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الخميس 16 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط قائد سيارة نقل بتهمة تعريض حياة المواطنين للخطر بدائرى المرج

أرشيفية
أرشيفية
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كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام قائد سيارة نقل برفع الصندوق الخاص بالمقطورة أثناء السير أعلى الطريق الدائرى بالقاهرة وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

وتابعت  أجهزة الأمن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى متضمناً قيام سائق سيارة "نقل" برفع الصندوق الخاص بالمقطورة على جانبه أثناء سيره بالطريق الدائرى بمنطقة المرج بالقاهرة، معرضاً حياة المواطنين للخطر.


بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط (السيارة ، وقائدها - مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية) وتبين "انتهاء تصريح تسيير المقطورة" ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

أجهزة الأمن بالقاهرة إجراء التحريات إرتكاب الواقعة أعلي الطريق الدائري التواصل الاجتماع القبض على قائد سيارة