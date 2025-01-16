فيديو| هل تزيد أسعار تذكرة دخول معرض الكتاب 2025؟ عضو اللجنة العليا يجيب

أكد الشاعر أحمد الشهاوي، عضو اللجنة العليا لتنظيم معرض القاهرة الدولي للكتاب، أن المعرض هذا العام يتضمن تكريمًا خاصًا لشخصيات بارزة وإصدارات جديدة، أبرزها تكريم الناقد الكبير مصطفى ناصف، الذي تُصدر له مجموعة من كتبه ضمن سلسلة تُستكمل لاحقًا بعد المعرض، وذلك تقديرًا لدوره كأحد أعلام النقد في الأدب العربي.

وأوضح أحمد الشهاوي في مداخلة هاتفية مع نهاد سمير وأحمد دياب ببرنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة صدى البلد، أنه يتم في مكانه الجديد مع مراعاة تحسينات لتفادي الازدحام المتوقع، حيث يزور المعرض حوالي 4 إلى 5 ملايين شخص سنويًا.

وقال أحمد الشهاوي إن سعر تذكرة الدخول ثابت عند 5 جنيهات دون أي تغيير، مختتما: المعرض يشهد هذا العام مشاركة واسعة من مثقفين وشعراء من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك دول مثل الصين، إسبانيا، إيطاليا، تركيا، البرتغال، وكرواتيا، بجانب دول أفريقية مثل السنغال، الكونغو، وتوجو، ودول أمريكية وأوروبية أخرى.