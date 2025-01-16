جولة رعب ثانية في كاليفورنيا.. الرياح القوية تؤجج حرائق جديدة

رغم مرور أكثر من أسبوع على اندلاع الحرائق المدمرة في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، لا تزال الكارثة مستمرة، إذ أطلقت الرياح القوية والجافة موجة جديدة من الحرائق الهائلة التي أرعبت المدينة، بحسب ما ذكرت قناة "العربية" اليوم الخميس.

واشتعل حريق جديد في مقاطعة سان برناردينو، شرق لوس أنجلوس، وأحرق 30 فدانا من الأراضي، وفقا لتقارير إدارة الإطفاء في كاليفورنيا.

كما نجحت فرق الإطفاء في السيطرة جزئيا على حرائق أخرى في جنوب الولاية، إلا أن التحديات مستمرة.

ومع استمرار الرياح العاتية حتى ظهر الخميس، دعا المسؤولون السكان إلى البقاء في حالة استعداد للإخلاء في أي لحظة.

وقالت ليندسي هورفاث، المسؤولة بمقاطعة لوس أنجلوس: "نريد أن نؤكد على خطورة الوضع... استعدوا الآن للمغادرة إذا لزم الأمر".

وحتى الآن، لا يزال 6.5 مليون شخص تحت تهديد الحرائق، التي أحرقت مساحات شاسعة تعادل حجم واشنطن العاصمة تقريبا.

وأدت الحرائق إلي مقتل 25 شخصا على الأقل، وتدمير أكثر من 12 ألف منزل ومنشأة، ونزوح حوالي 200 ألف شخص.

كما صدرت أوامر إخلاء لنحو 82,400 شخص وتحذيرات إخلاء لـ 90,400 آخرين.

وتمكنت فرق الإطفاء من تحقيق تقدم في احتواء الحرائق، بما في ذلك حريق باليساديس، الذي ارتفعت نسبة احتواءه إلى 19%، وحريق إيتون وصلت نسبة احتوائه إلى 45%.

وعلى الرغم من الجهود الكبيرة، سوت النيران أحياء بأكملها بالأرض، وما زال الخطر يهدد مناطق أخرى.

وتستمر السلطات المحلية في مكافحة النيران، مع تشديدها على أهمية الالتزام بتوجيهات الإخلاء والسلامة لتقليل الخسائر.