صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الخميس

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في بداية تعاملات، اليوم الخميس 16 يناير 2025.

أداء مؤشرات البورصة

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 1.07%، ليصل إلى مستوى 29,705.52 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 1%، مسجلًا 13,059.64 نقطة.

كما ارتفع مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.9%، وصولًا إلى 8,194.94 نقطة، كما صعد أيضًا الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.9%، ليصل إلى مستوى 11,299.83 نقطة، وكذا مؤشر EGX30capped بنسبة 0.97%، ليصل إلى مستوى 36,889.26 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.89%، وصولًا إلى مستوى 3,115.52 نقطة، وكذا مؤشر EGXSP بنسبة 0.93%، وصولًا إلى 6,560.17 نقطة.